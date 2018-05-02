Папа Римський розповів, чому журналістам слід брати приклад зі святого Обручника Йосифа

Постать святого Обручника Йосифа, як приклад для наслідування для журналістів і працівників сфери комунікації, стала центральною темою промови Папи Римського, з якою він звернувся до керівників та працівників католицького італійського видання «Avvenire», приймаючи їх 1 травня, в день, коли католики вшановують святого Йосифа, покровителя робітників.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Святий Йосиф – це людина мовчання. На перший погляд може навіть здаватися, що він є протилежністю комунікаторові. Але в дійсності, лише заглушивши гамір світу і нашу власну балаканину, починається слухання, що є першою передумовою будь-якої комунікації», - сказав Папа.

Майстерню святого Йосифа Обручника Папа порівняв з редакцією газети «Avvenire», зазначаючи, однак, що сучасні технологічні знаряддя праці повністю змінили як професію журналіста, так і спосіб мислення, життя, комунікації, самоусвідомлення і взаємостосунків.

«Засоби масової інформації дають нам надзвичайні можливості для того, аби, завдяки нашому душпастирському служінню, сприяти культурі зустрічі», – додав він.

Пояснюючи, в чому полягає ця місія Церкви, Папа Римський ще раз запросив присутніх перенестися думками у майстерню святого Йосифа, «де комунікація служить правді, красі й спільному добру». За його словами, в контексті шаленої швидкості інформації, яка перевищує людську здатність осмислення і оцінки, Церква також ризикує піддатися впливові культури поспіху та поверховості. З одного боку, столяр з Назарету може навчити нас віднайти «здорову повільність, спокій і терпеливість», а його мовчання нагадує нам, що все починається із слухання. З іншого боку, він вчить нас діалогу, що перемагає підозру і страх.

Далі Папа процитував слова свого попередника Павла VI, якими він звернувся до працівників сфери суспільних комунікацій в 1971 році, зазначаючи, що «католицькі газети не повинні говорити про те, що вражає і приваблює читачів. Ми маємо чинити добро тим, хто слухає, ми повинні вчити їх мислити і оцінювати».