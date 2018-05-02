Реставрацію костелу Святої Трійці на Волині завершать у 2020 році

Реставрацію костелу Святої Трійці в селищі Олика на Волині поляки планують завершити у 2020 році.

Про це йшлося під час звітної конференції Фундації культурної спадщини у Варшаві, повідомляє "Волинь24".

Одне з питань, яке обговорювали на конференції, - фінансування реставрації костелу Святої Трійці в Олиці.

На відновлення пам’ятки архітектури ХVII століття поляки вже витратили кілька мільйонів злотих. Це найбільший реставраторський проект поза межами Польщі.

За словами голови Фундації культурної спадщини Міхела Лащовскі, відкриття відреставрованого костелу заплановано на 2020 рік. Цього року тут мають намір зробити фасад, територію навколо костелу та вівтар.

Олицький костел-колегіат – визначна барокова пам’ятка сакральної архітектури ХVII століття, яку на сьогодні визнано найкрасивішим римо-католицьким храмом на Волині.