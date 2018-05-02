Реставрацію костелу Святої Трійці на Волині завершать у 2020 році

07:24, 02 травня 2018
Католицизм
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/ volynnews.com

Про це йшлося під час звітної конференції Фундації культурної спадщини у Варшаві, повідомляє "Волинь24".

/ volynnews.com

Одне з питань, яке обговорювали на конференції, - фінансування реставрації костелу Святої Трійці в Олиці. 

На відновлення пам’ятки архітектури ХVII століття поляки вже витратили кілька мільйонів злотих. Це найбільший реставраторський проект поза межами Польщі. 

/ volynnews.com

За словами голови Фундації культурної спадщини Міхела Лащовскі, відкриття відреставрованого костелу заплановано на 2020 рік. Цього року тут мають намір зробити фасад, територію навколо костелу та вівтар.

Олицький костел-колегіат – визначна барокова пам’ятка сакральної архітектури ХVII століття, яку на сьогодні визнано найкрасивішим римо-католицьким храмом на Волині.

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