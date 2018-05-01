В Унівській лаврі відбулася Всецерковна проща УГКЦ, присвячена поширенню тверезості

23:23, 01 травня 2018
Католицизм
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/ kolugcc.org.ua

У суботу, 28 квітня, в Унівській Святоуспенській лаврі відбулася VII Всецерковна проща “Дорогою зцілення”, яка присвячена поширенню чесноти тверезості.

На прощу зібралось багато вірних. Серед них  були  і ті, котрі  безпосередньо потребують Божої допомоги у визволенні  від страшної недуги пияцтва, а також ті, що проживають разом із ними (співзалежні), повідомляє "Католицький оглядач".

/ kolugcc.org.ua

До прощі долучилась і молодь, яка є не байдужою до свого  майбутнього і шукає тверезих шляхів подальшого життя, прагнучи Божого благословення й ласки. 

Проща розпочалася Божественною літургією, яку очолив Митрополит Львівський Ігор Возняк. У часі богослужінь прочани мали можливість приступити до Сповіді та Причастя. 

/ kolugcc.org.ua

“Ще і ще раз повторюю за св. апостолом Павлом: “Не упивайтеся вином, бо в ньому розпуста, а наповнюйтеся Духом Святим”,- сказав митрополит.- Благо в нашій Церкві є багато способів наповнюватися саме Духом Святим – це Євхаристія, миропомазання, єлео- і водоосвячення, святі мощі  та святі місця, ось як і ця  Унівська лавра. Користайте з цього, спасайте свої душі, а не шукайте собі погибелі!”

Далі проща була поділена на три групи: залежних, співзалежних та молодь. Кожен знайшов себе там, де вважав найбільш потрібним і корисним.

/ kolugcc.org.ua

Після реколекцій відбувся запис у “Золоту книгу тверезості”, а на закінчення був відправлений молебень до Матері Божої, її образу “Невипиваєма Чаша”, який  був привезений із Тернополя. Священики соборно молилися за всіх прочан та весь український народ. 

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