В Угорщині у католицькій церкві новий блаженний - жертва богоборчого режиму

Отець Янош Бреннер, новий угорський мученик, якого вбили представники комуністичного режиму, беатифікований сьогодні, 1 травня. Йому було всього 26 років.

В Угорщині відбулася беатифікація о. Яноша Бреннера, жертви комуністичного режиму. Він загинув 1957 року під час виконання священицьких обов’язків, пише Vatican News.

«Він виховував молодь для доброго життя в дусі Євангелія, поваги до ближнього, допомоги нужденним, зміцнення згоди в суспільстві й гармонії в сім’ях. Його любили всі - і дорослі, й молодь. Проте це викликало роздратування тодішньої комуністичної влади, вона хотіли мати монополію на виховання, яке було атеїстичним і антихристиянським», - так про о. Яноша Бреннера сказав сьогодні префект Конгрегації у справах канонізації святих, який від імені Папи головував на беатифікації.

В інтерв’ю для Ватиканського радіо кардинал Анджело Амато представив нового угорського благословенного:

«Отець Янош Бреннер народився в місті Сомбатгей 27 грудня 1931 року і загинув мученицькою смертю 15 грудня 1957 року. Йому було всього 26 років, а священиком він був лише два роки. 1948 року отримав габіт цистерцинського новіціату. Однак після переслідування чернецтва, яке навмисне здійснювалося комуністичним режимом, закінчив семінарію в Сомбатгеї. Отримав священицький сан у 1955 році й працював вікарієм, навчаючи дітей катехізису, - сказав кардинал Амато. - Ще маленьким хлопчиком Янош хотів наслідувати св. Тарцизія, вбитого в ІІІ ст., коли він ніс хворим Святе Причастя. Його мучеництво дуже подібне до цього, стародавнього. У ніч на 14 грудня 1957 року хлопець, який раніше служив міністрантом, попросив молодого священика уділити Таїнство хворих своєму вмираючому дядькові. Отець Янош одразу пішов до його дому. Але то була засідка. На нього напали і завдали понад 30 ударів ножем. Священика знайшли вранці наступного дня. Його рука спочивала на Пресвятих Дарах. Його вбивць так і не знайшли і не покарали».

Кардинал Анджело Амато також нагадав, що в повоєнні роки в Угорщині панував суворий комуністичний режим, який переслідував Церкву. Монастирі були закриті, ченці й черниці - вигнані. Конгрегація має в розпорядженні документи, які свідчать про понад 1500 дієцезіальних священиків і семінаристів і близько 500 ченців і черниць, ув’язнених і несправедливо засуджених на смерть.