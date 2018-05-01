У львівському Гарнізонному храмі УГКЦ відбулась презентація «Книги пам’яті»

У львівському Гарнізонному храмі на честь святих апостолів Петра і Павла УГКЦ 30 квітня відбулась презентація «Книги пам`яті», до якої увійшли згадки про 189 загиблих військовослужбовців із Львівської області.

Книга укладена Національним військово-історичним музеєм України за ініціативи Міністерства оборони України, з метою збереження пам`яті про військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО на Сході нашої держави впродовж 2014−2017 років, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Наклад «Книги» призначений для безкоштовної передачі родинам загиблих військовослужбовців.

Участь у презентації книги взяли військові капелани, родини загиблих військовослужбовців, військовослужбовці, львів’яни.