Папа Римський закликав дослідників в області регенеративної медицини пам'ятати про етику

Папа Римський закликав глибше усвідомлювати етичну відповідальність за людство та за середовище, в якому ми живемо.

Про це він сказав під час аудієнції учасників медичного симпозіуму «Unite to cure», присвяченого регенеративній медицині, проходив у Ватикані, повідомляє Радіо Ватикану.

«Коли я бачу, що представники різних культур, спільнот та релігій об'єднують свої зусилля та вступають на спільний шлях, проводячи дослідження і діючи на користь тих, хто страждає, я радію, бо людська особистість стає місцем зустрічі та місцем єдності», - підкреслив Папа.

Він зазначив, що минула конференція розглядала чотири аспекти: профілактику, відновлення, лікування та підготовку майбутнього.

Запобігти захворюванню означає «мати далекоглядний погляд на людину та середовище, в якому вона живе», - пояснив Папа, додавши, що це особливо важливо стосовно дітей та молоді, які все більше піддаються ризику, пов'язаному з радикальними змінами в сучасній культурі.

Єпископ Риму схвально висловився про наукові дослідження, зазначивши, що вони мають все більше відповідати індивідуальним потребам хворого. З прогресом людських знань розвиваються засоби й витончені технології, які глибоко впливають на живі організми, сказав далі Папа Римський.

Справжня мірка прогресу – це благо кожної людини й усього людства, Папа процитував Франциск "Populorum progressio" Павла VI.

Четвертий аспект медичної конференції – роздуми про те, як підготувати майбутнє, сприятливе для кожної людини. Папа зазначив, що для цього необхідно усвідомлювати відповідальність за людей і за всі живі істоти, розглядаючи здоров'я людини в більш широкому контексті, не лише з точки зору науки, а й з точки зору охорони навколишнього середовища, враховуючи потреби тих, хто живе в неблагополучних суспільно-культурних умовах, що негативно впливають на здоров'я й обмежують доступ до лікування.