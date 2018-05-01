У Львові готуються до першого форуму молодіжних лідерів і душпастирств Католицьких Церков

З 8 до 10 червня у Львові триватиме перший Всеукраїнський форум молодіжних лідерів і душпастирств Католицьких Церков східного й західного обрядів.

Мета цього унікального заходу ‒ розвиток роботи з молоддю РКЦ та УГКЦ, повідомляє Католицький Медіа-центр.

У рамках підготовки до XV Синоду єпископів під гаслом «Молодь, віра та розпізнання покликання», який відбудеться у Римі в жовтні 2018 року, Комісії у справах душпастирства молоді РКЦ та УГКЦ в Україні ініціювали проведення спільного форуму, присвяченого проблемам молодіжного служіння в Церкві.

Католицька Церква обох обрядів в Україні має багаторічний та ефективний досвід роботи з молоддю. Тому підготовка до Синоду стане гарною можливістю узагальнити проведену роботу.

У заході запланована участь близько 100 осіб, відповідальних за душпастирство молоді в католицьких дієцезіях і єпархіях, лідерів молодіжних рухів в Україні (духовних осіб і світських).

Програма форуму включає в себе панельні дискусії «Якою є молодь, її потреби та очікування» та «Як Церква на ці потреби і очікування може відповісти», модераторами яких будуть відомий богослов, соціолог, тренер, громадський діяч Олександр Доброєр та о. Микола Мишовський, головний редактор часопису «CREDO».

Крім того, спільна зустріч Комісій у справах душпастирства молоді РКЦ та УГКЦ, Меси в центральних католицьких храмах Львова, багато спілкування в малих групах, зустріч із єпископами обох обрядів, а також «Ярмарок організацій та рухів», під час якої учасники представлять свій досвід.

Організатори сподіваються, що захід стане щорічним і дозволить налагодити міцну співпрацю між молодіжними рухами та душпастирями, зробити роботу з молоддю в Католицькій Церкві України ефективнішою та більш плідною.