Кардинали та єпископи РКЦ обговорять питання допущення до причастя не католиків

У понеділок, 30 квітня, у Ватикані повідомили про те, що 3 травня відбудеться зустріч групи кардиналів та єпископів з Німеччини з головами та співробітниками деяких відомств Римської Курії, присвячена питанню можливого допущення до Святого Причастя не католиків у випадку мішаних подруж.

Як повідомляє Радіо Ватикану, під час пленарної зустрічі Німецької Єпископської Конференції, що відбулася наприкінці лютого, ієрархи затвердили проект пастирського документу щодо допущення в окремих випадках до святого Причастя некатолицької сторони мішаного подружжя, після ретельного розпізнавання шляхом діалогу з парохом чи уповноваженою ним особою. Після цього семеро архиєпископів та єпископів написали спільного листа на ім’я кардинала Курта Коха, Президента Папської Ради сприяння єдності між християнами, та архиєпископа Луіса Ладарії, Префекта Конгрегації Віровчення.

У цьому листі ієрархи-підписанти звернулися до Апостольської Столиці з проханням пояснити, чи питання такого характеру може вирішуватися в рамках єпископської конференції, а чи є необхідним рішення на рівні вселенської Церкви. Це для того, щоб «уникнути національних винятків» у питанні, що займає центральне місце «для віри та єдності Церкви» і щоб «шляхом екуменічного спілкування прийти до універсального, унітарного та здійсненного рішення».