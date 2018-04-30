Папа Римський закликав присвятити травень молитвам за мир у Сирії і в усьому світі

У вівторок першого травня, на початку місяця, присвяченого Богородиці, Папа Франциск здійснить паломництво до святині Богоматері Божественної любові й буде молитися за мир у Сирії та в усьому світі.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Ми будемо читати Розарій, молячись особливо про мир у Сирії та в усьому світі», - сказав Папа, закликаючи «духовно об'єднатися і продовжити молитву Розарію про мир на весь місяць травень».

Папа Франциск часто рекомендує читати Розарій і вже кілька разів говорив: «Розарій - це молитва, яка завжди супроводжує мене по життю. Це також молитва простих людей і святих... це молитва мого серця».

Папа пояснив, що Розарій «є синтезом Божественного милосердя. У таємниці Розарію разом з Марією ми думаємо про життя Іісуса, яке випромінює милість Самого Отця. Ми радіємо Його любові та прощенню, приймаємо Його в бідних і нужденних, живемо кожен день Його Євангелієм».

Папа Франциск дарує всім людям, з якими він зустрічається, вервиці Розарію. Згідно з переказами, ця проста і глибока молитва народилася в XIII столітті серед домініканських ченців і завжди гаряче підтримувалась Єпископом Рима.