Півтори тисячі італійських підлітків взяли участь у «Білій ночі віри»

Увечері 25 квітня півтори тясячи підлітків з Міланської архієпархії Католицької Церкви вийшли на вулиці міста Брешії, щоб присвятити цю «Білу ніч віри» молитві, учительству Церкви і свідченням жертв тероризму.

Головною темою «Білої ночі віри» став заклик Папи Франциска до нових поколінь - «Взяти на себе ініціативу», зокрема, проявляти увагу до ближніх, зміцнювати дружбу з однолітками і з молодшими товаришами, ділячись із ними радісними плодами Благої Вісті, повідомляє "Радіо Ватикану".

Всю ніч підлітки ходили групами вулицями міста, беручи участь у різних заходах, що проходили у церквах і визначних місцях Брешії. Роздуми і конференції були присвячені євангельським оповіданням святого Луки про те, як Іісус відправив на проповідь сімдесят два учня, а також вченню блаженного Папи Павла VI, який був родом з Брешії і протягом семи років очолював Міланську архієпархію.

На світанку юні італійці взяли участь у Святій Месі, яку для них звершив помісний генеральний вікарій монс. Франко Ан'єзі.