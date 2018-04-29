Польська медсестра стала святою Католицької Церкви

Польська медсестра Анна Хшановска стала новою блаженною Католицької Церкви.

Проголошення нової блаженної відбулось через 45 років після її смерті та через 20 років після започаткування беатифікаційного процесу, повідомляє "Радіо Ватикану".

В церемонії проголошення блаженною, крім кардинала Анджело Амато, легата Папи Франциска, брали участь кардинали Мар’ян Яворскі та Станіслав Дзівіш, майже 40 єпископів і понад 250 священиків.

Анна Хшановська, за словами кардинала Амато, вчить нас схилятись над недужими, допомагаючи найбільш потребуючим, зокрема, тим, яких ніхто не бачить, які несуть хрест страждань у своїх домівках.

У власній сім’ї Анна засвоїла глибокі християнські цінності, навчилась працьовитості та пошани до людини, а також уважності до бідних і страждаючих. Це спонукало її вибрати професію медсестри, спочатку як благодійну діяльність, а потім як справжній християнський апостолят.

Анна Хшановска започаткувала в Польщі суспільне та парафіяльне доглядання хворих, зокрема, догляд за убогими, самотніми та похилими віком хворими в домашніх умовах. Вона встановила стандарти сучасного догляду за хворими, основою якого є не тільки полегшення фізичного болю, але духовна допомога, розпочала мережу домашнього догляду за невиліковно хворими, включаючи парафії в нові, конкретні форми благодійності.

Анна Елена Хшановска народилась у Варшаві 7 жовтня 1902 року. Отримавши диплом медсестри, Анна навчалась у Бельгії, Франції та США. Написала спеціалізовані посібники, заснувала журнал «Польська медсестра» та Католицьку Асоціацію польських медсестер.

Під час нацистської окупації Польщі пережила втрату батька в концтаборі, а потім смерть брата під час масових розстрілів у Катині. У воєнний час активно допомагала біженцям, переселенцям, сиротам.

Протягом кількох років вона хворіла на рак, але не залишала своєї місії, а коли вже була прикута недугою до ліжка, то продовжувала працювати по телефону.

Анна Хшановска померла 29 квітня 1973 року.

Чудо, яке відкрило шлях до визнання її блаженною, сталось у Польщі 2001 року. Медсестра Зофія Шлендак-Холевіньска ще з 1950 року була знайома з новою блаженною. 2001 року, вже перебуваючи в комі після інсульту внаслідок розриву аневризми судин головного мозку, вона в чудесний спосіб зцілилась після того, як була відправлена новенна за її здоров’я, молячись про заступництво Анни Хшановскої. Зофія повернулась до повного фізичного й інтелектуального здоров’я.