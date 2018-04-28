Папа Франциск зустрівся з жертвами сексуального насильства чилійських священиків

21:21, 28 квітня 2018
Католицизм
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/ radiovaticana.va

Офіційних публікацій щодо змісту зустрічей не передбачено: пріоритет Його Святості - вислухати постраждалих, просити в них пробачення й ушанувати конфіденційність розмов, повідомляє "Радіо Ватикану".

«У цій атмосфері довіри й перепросин за страждання Папа прагне дати запрошеним можливість говорити стільки, скільки буде потрібно, а тому нема ні фіксованих розпорядків, ні заздалегідь визначених тем», – розповів директор прес-центру Апостольської Столиці Ґреґ Берк.

Про зустрічі було оголошено в середу, 25 квітня. Тоді Ґреґ Берк зазначив, що Папа вдячний цим трьом особам за те, що вони погодилися на його запрошення, і хоче попросити в них пробачення, розділити їхній біль, висловити своє почуття сорому та, передусім, «вислухати всі їхні думки про те, як запобігати повторенню таких негідних учинків».

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