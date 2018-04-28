У Львові розпочалася регіональна зустріч спільноти Тезе

Учора до Львова почали прибувати паломники на регіональну зустріч Тезе.

З 27 квітня до 1 травня у Львові відбуватиметься регіональна зустріч Тезе. Для паломників у Львові підготували спеціальні проїзні квитки для громадського транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook пише координаторка проектів БО «Фундація духовного відродження» Олена Карнаух.

Львів'ян закликають допомагати іноземцям дістатися до пунктів призначення, зокрема в комунікації з водіями громадського транспорту.

«Друзі! Допоможіть водіям львівського транспорту "зберігати спокій", а учасникам Тезе Львів 2018 дістатися до пункту призначення, якщо раптом станете свідками. Акція поширюється на всі райони міста та триватиме від 27 квітня по 1 травня», – пише Олена Карнаух.

Детальну програму регіональної зустрічі Тезе можна переглянути тут.