Мощі кардинала Йозефа Берана перепоховали у празькому соборі Святого Віта з волі покійного

Труну з останками кардинала Йозефа Берана, Празького архієпископа, було перепоховано 23 квітня у соборі Святого Віта. Після урочистої меси мощі помістили у спеціально створений саркофаг.

Поховання у Празі було останньою волею духовного і політичного в'язня, якому чехословацький комуністичний режим заборонив повертатися на батьківщину. Беран прожив решту життя у вигнанні у Ватикані, де і помер у 1969 році, повідомляє портал "Around Prague".

Останки Йозефа Берана були привезені літаком з Ватикану в ніч з п'ятниці на суботу 21 квітня. У Римі в папській гробниці в соборі Святого Петра празький архієпископ спочивав 49 років. На батьківщину йому заборонили повертатися після того, як у 1945 році він був висланий до Рима і призначений кардиналом у Ватикані. Весь залишок життя він бажав бути похованим у Чеській Республіці. Остаточне рішення про репатріацію останків кардинала на батьківщину прийняв Папа Римський Франциск на початку цього року. З 1998 року Чеська католицька церква вела процес беатифікації Берана.

Для поховання Йозефа Берана був зроблений спеціальний кам'яний саркофаг. Тільки сама його кришка важить майже півтори тонни. У підготовлене кам'яне склепіння в собор її помістили за допомогою крана.

У своїй проповіді Празький архієпископ і кардинал Домінік Дука згадав про виступ Берана на революційному другому Ватиканському соборі. Багато істориків церкви називають його найважливішим за час римського заслання Берана. У своїй промові він закликав католицьку церкву поважати свободу і волю кожної людини.