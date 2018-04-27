У Мексиці вбили другого за тиждень католицького священика

Священик Хуан Мігель Контрерас Гарсія, якому було 33 роки, помер від вогнепальних поранень у п'ятницю, 20 квітня, недалеко від церкви св. Піо з П'єтрельчіни, Гвадалахара, штат Халіско.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на видання британських католиків "Catholic Herald".

Вбивство Контрераса є вже другим за рахунком вбивством священика в Мексиці, що сталося менш ніж за тиждень: Рубена Алькантара Діаза, судового вікарія єпархії ІзкаллІ в місті Куаутітлен, вбили в церкві 18 квітня.

Генеральна прокуратура штату Халіско повідомила, що, за даними розслідування, на Контрераса напав чоловік, який зайшов у сакристії церкви та одразу ж напав на жертву, а потім втік, використовуючи компактний транспортний засіб».

Як повідомили в прокуратурі, Контрерас сповідував вірян у момент, коли до нього підступив вбивця.

Вбивство Контрераса збільшило загальну кількість священиків Католицької Церкви, убитих в Мексиці за останні 6 років, до 23 осіб.

Єпископ Альфонсо Міранда, генеральний секретар Конференції мексиканських католицьких єпископів, висловив співчуття у Твіттері з приводу загибелі Алькантара Діаза і «всіх жертв величезного насильства в Мексиці».