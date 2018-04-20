Ватикан відкинув пропозицію про допуск до причастя протестантського подружжя католиків

Святий Престол відкинув пропозицію ліберальних німецьких єпископів про допуск протестантів до причастя: пропонувалося допускати до нього протестантського чоловіка (або дружину) католика.

Як повідомляє "Седмиця", Конгрегація доктрини віри, найстаріша і головна з дев'яти конгрегацій Римської курії, у компетенції якої знаходиться спостереження за ортодоксальністю і чистотою моралі і віровчення, направила лист Папи Франциска на підтримку ряду германських єпископів з Баварії, які не згодні з думкою Конференції німецьких єпископів про допуск до причастя протестантського чоловіка (або дружини) католика, як підтверджують відразу кілька католицьких служб новин.

Джерела у Ватикані повідомляють, що архиєпископ Луїс Ладаріа, нинішній префект Конгрегації доктрини віри, склав відповідний лист незгодним баварським єпископам, і він був затверджений Папою. «Лист відхиляє пропозицію ряду німецьких прелатів [про допуск до причастя]» – повідомило анонімне джерело в Німецькій католицькій церкві у своєму інтерв'ю виданню NCR, додавши, що в цьому питанні «немає ніяких розбіжностей» у позиціях архієпископа Ладарія і кардинала Герхарда Мюллера.

Ватикан своїм листом підтримав позицію семи німецьких єпископів на чолі з кардиналом Райнером Воелки з Кельна, які направили до КДВ минулого місяця свою незгоду з пропозицією Конференції єпископів про допуск до причастя деяких протестантів, які перебувають у шлюбі з католиком (або католичкою). Ця пропозиція, на їхню думку, суперечить доктрині католицької віри, підриває єдність церкви і виходить за межі повноважень Конференції єпископів .

Дебати з цього питання розгорілися після того, як Конференція німецьких єпископів одноголосно схвалила в лютому цього року пастирське повчання для протестантського чоловіка (або дружини) католика. У цьому повчанні вказується, яким чином і на яких умовах такий чоловік може причащатися в католицькому храмі. Єпископи в повчанні вказують, що до причастя може допускатися той з протестантського подружжя, хто «серйозно переглянув свої переконання за допомогою пастора чи іншого духовного обличчя, «утвердився в католицькій вірі», хоче покласти край «серйозним духовним стражданням» і «бажає втамувати спрагу причастя».