Патріарх Халдейської католицької церкви Іраку закликав не ділити людей за релігійними ознаками в особистих документах, вважаючи, що розподіл громадян за різними ознаками лише підігріває конфлікти і війни в країні.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на christiantoday.

Луїс Рафаель Сако (Louis Raphael Sako), патріарх Халдейської католицької церкви, заявив, що уряд Іраку має припинити практику вказівки релігії громадян в їх особистих документах. Ця заява прозвучала на конференції з питань громадянства в Парижі. Патріарх, за інформацією іракського видання Kurdistan 24, підкреслив, що в країні і без того існує безліч ліній розділу громадян і причин для внутрішніх конфліктів, незважаючи на перемогу над терористами, про що було широко заявлено ще в грудні минулого року.

«Пройшло вже 9 місяців після завершення битви за Мосул і поразки джихадистів ІД в Іраку, але наша країна все ще вражена чумою протиріч, – зазначив у своїй промові патріарх. – Серед іракців сильні прагнення до подолання нашого відставання від сучасності, всі вони хочуть «перегорнути сторінку» в історії воєн і розколів. Дуже багато хочуть покінчити з розколом людей щодо віри, оскільки він все більше входить у протиріччя з поняттями громадянства і прав людини».

«Іракське суспільство все ще глибоко розколоте за племінними, етнічними, релігійними і культурними ознаками, – підкреслив патріарх. – І тому майбутнє Іраку полягає лише в громадянстві як головному і загальному понятті. Громадянство – то єдине і головне, що об'єднує всіх нас. Саме під його дахом знайде собі захист кожен із нас, незалежно від етнічної чи релігійної приналежності».

Поняття громадянства допоможе нам покласти край дискримінації та самотності, зробить нас всіх рівними, як в демократичних західних країнах, – розвинув свою думку патріарх. – Громадянство означає, що немає більш релігійної або етнічної більшості та меншості, зникає саме поняття меншини. Статус громадянина означає, що кожен захищений, бо його права гарантовані законом – єдиним для усіх».

Патріарх поскаржився, що багато століть в Іраку проводилася політика дискримінації меншин у цілому і християн в особливості, а тому сотні тисяч християн змушені були тікати з країни, коли владу в ній на час захопили фанатики. «Хочу нагадати, що в нинішніх шкільних підручниках немає жодних згадок про нашу релігію, про її величезний вклад в історію та культуру нашої країни, – поскаржився патріарх. – Немає нічого про плоди нашої праці, якими ми щедро ділилися з нашими мусульманськими братами і вирощували для нашої країни».