Понад 100 священиків РКЦ з Мілана здійснюють паломництво по святих місцях Києва

З 16 по 20 квітня в Києві проходить паломництво більше ста міланських священиків на чолі з архієпископом монс. Маріо Дельпіни.

Як повідомляє Радіо Ватикану, молоді амвросіанські пресвітери є членами Священичого інституту Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. У програмі поїздки - молитви та духовні роздуми в столичному кафедральному соборі Святого Олександра, в монастирі капуцинів, в новому грекокатолицькому соборі, а також у православних святинях - Києво-Печерській лаврі та в древньому соборі Святої Софії.

Священики вже зустрілися з міністром закордонних справ України Павлом Климкіним, і тепер їх чекають зустрічі з апостольським нунцієм монс. Клаудіо Ґуджеротті, з католицькими єпископами латинського обряду Віталієм Кривицьким і Едуардом Кавою, з грекокатолицьким архієпископом Святославом Шевчуком, з єрархами Православної Церкви.

Проща проходить під девізом «Пошук духовності гостинності» і входитьу програму духовної підготовки молодих італійських священиків.

В інтерв'ю кореспонденту «Vatican News» керівник Священичого інституту Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії о. Андреа Реголані зазначив:

«Ми були в Польщі, в Сараєво, на Сицилії слідами о. Піно Пульїзи. Щоразу ми шукаємо ті місця, які допомагають молодим амвросіанським священикам дізнатися нові церковні реалії. У цьому сенсі паломництво в Україну, безумовно, стане для них чудовою можливістю, враховуючи, що тут співіснують Католицька Церква латинського обряду, греко-католицька і Православна Церкви».