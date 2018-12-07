Будні монастиря Дохіар в об'єктиві архієпископа УПЦ

Намісник столичного Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черапанов) на своїй сторінці в Фейсбук ділиться фотографіями, зробленими на Афоні в обителі Дохіар.

«Сьогодні (6 грудня - ред.) іменини у нового ігумена Дохіар, отця Амфілохія. Нічого особливого. Звичайна літургія, звичайна трапеза, після якої братія зібралися в керастіко-кімнаті для бесід і частування. Поговорили, пожартували, заспівали многоліття і розійшлися на роботи...», - написав архієпископ.

Раніше владика Іона повідомляв, що отця Амфілохія обрали новим ігуменом. Він зробив репост публікації групи «Пріјатељі Манастиря Хіландара» (друзі монастиря Хіландар).

«І я там був на всенощній, познайомився з сербським єпископом Стефаном, вікарієм Патріарха, відповідальним за будівництво собору св. Савви в Белграді. Отримав запрошення в гості. А рано вранці поїхав в Дохіар на вибори ігумена», - зазначив владика.

Архієпископ Іона опублікував фото нового ігумена з підписом: «Старе фото нового ігумена Дохіар, отця Амфілохія. Він народився в 1961 році, духовне чадо старця Григорія з 13 років. У нинішньому братерство Дохіар від самого початку, з 1980 року».

Спільне фото він підписав: «На прощання - фото з ігуменом. Що скажеш... Земне і небесне».

Під час паломництва архієпископ відвідав також вежу в Дохіарі й опублікував фотографії з видом на монастир, який з неї відкривається.

Один із прочан сфотографував владику Іону. «За лаштунками моїх афонських репортажів. Фото: Михайло Шикута», - написав архієпископ.

«Православний спадок України на Святій Горі Афон» - для «УНІАН-Релігії».