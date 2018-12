10 книг про Афон, які змінять уявлення про Святу Гору (рос.)

Авторы англоязычного блога athosweblog поделились списком литературы о Святой Горе.

"Каждый раз, прежде чем я отправляюсь на паломничество на Святую Гору, я иду в свой любимый книжный магазин господина Дросиноса в Уранополисе, который был основан в 1974 году. Господинн Дросинос и его сотрудники очень терпеливы, и большую часть времени, когда я отправляюсь туда, они знают, как удивить меня новым изданием книг об Афоне.

В этом году я увидел новую книгу об афонских винах, но, к моему сожалению, книга в магазине была на греческом языке. Сотрудники попросили меня вернуться позже в тот же день, потому что они были уверены, что книга была также опубликована на английском языке. И они были правы, они нашли для меня английскую версию», - написал блогер.

Книга указана в списке под номером один.

1. «Вина Горы Афон - история виноделия на Святой Горе», Елены Кефалопулу, (“Mount Athos Wine – The history of Winemaking in The Holy Mountain” by Eleni Kefalopoulou), изданная в августе. Книга состоит 189 страниц, и блогер купил ее за € 35,00.

2. «Каменные мосты на Афоне», Стелоса Музакиса (“Stonebridges and bridges on Mount Athos” by Stelios Mouzakis). Книга была опубликована в этом году, только на греческом языке. У нее 154 страницы, ее стоимость - € 17,00.

3. «Туманы на Горе Афон» Уильяма Капитан (William Capitan – “Mists on Mt. Athos”). Это роман, опубликованный в марте 2018 года.

4. «Благодать забыть» Джеффри Уинтропа Янга, («The Grace of Forgetting», Geoffrey Winthrop Young). Книга 1914-1918 годов, опубликована в 1953 году, 352 страницы. Это издание о путешествиях автора после Первой мировой войны. Он также посещал Афон.

5. Альбом «Leykoma tou Agiou Orous Athos» Этьена Келлиота (Etienne Kelliotes).

6. «Валентин, Монахи Горы Афон», 1960.

7. У. Папель Хамсер - «Балканы на велосипеде» (W. Papel Hamsher – “The Balkans by bicycle”), 1937 год. Автор ездил на велосипеде из Вены - вАфон - в Стамбул.

8. Бенц Эрнст: «Patriarch und Einsiedler – Der tausendjährige Athos und die Zukunft der Ostkirche». Книга на немецком, издана в Кёльне, в 1964 году.

9. Такис Тлоупас: «Фотографический маршрут на Афоне, 1969 год» (Takis Tloupas: “A Photographic Itinerary On Mount Athos, 1969”). Издание также вышло в свет в 2001 году.

10. Робин Амис, «Взгляды с Горы Афон» (Robin Amis – Views from Mount Athos), 2014.

