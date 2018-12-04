У Дохіар обрали нового ігумена (фото, відео)

У день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня, в афонському монастирі Дохіар обрали нового ігумена.

Як повідомляє намісник столичного Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черапанов) на своїй сторінці в Фейсбук, ним став отець Амфілохій.

Владика наразі перебуває на Святій Горі. «Ігумен Дохіарський Амфілохій. Аксіос!», - підписав фото архієпископ Іона.

Також він опублікував фотографію братії в очікуванні офіційного оголошення результатів виборів. «Третій ліворуч - обраний отець Амфілохій», - пояснив владика.

«Отець Гавриїл, як старший у монастирі, оголошує одноголосні результати виборів. Подивіться на останнє фото... Який зворушливий новий ігумен!», - зазначив архієпископ.

Новообраному ігумену Дохіару вручили посох.

«Старша братія монастиря вручає ігуменський посох новообраному ігумену. Після цього веде до ігуменського трону, ставить на першу сходинку й підходить вітати. Всі інші регалії - хрест, мантія, посох вручаються після інтронізації.

Вручення посоху. Аксіос! Як говорила одна моя знайома - дивишся і спасаєшся...», - написав владика.

У своїй першій промові в якості ігумена, отець Амфілохій попросив молитов.

Як повідомлялося, колишній ігумен монастиря Дохіар архімандрит Григорій (Зуміс) помер 22 жовтня на 77-му році життя.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".