Афон в грудні: фотопогляд архієпископа Іони

Глава Синодального молодіжного відділу Української Православної Церкви архієпископ Іона (Черепанов) перебуває на Святій Горі і ділиться світлинами на своїй сторінці в Фейсбук.

Владика Іона зазначив, що поїздка була організована БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», «який вже не вперше допомагає відвідати Святу Гору тим клірикам, які б самі туди не змогли б потрапити...».

Архієпископ відвідав афонський монастир Іверон.

«При вході в Іверон мене завжди вражають величезні «ці очі навпроти»», - підписав він фотографію входу в монастир.

Владика розповів про що він молиться під час поточної поїздки.

«Афон чарівний завжди! Арсан (пристань) Іверон. Просив Богородицю про мир для України і Української Церкви...», - написав архієпископ.

Намісник столичного Іонинського монастиря також побував у Ватопеді й Іллінському скиту.

«Третій день зими... Ватопед. Храм при готелі в Ватопед.

Зворушлива картинка в Ватопеді.

Після служби в храмі залишилися два поліцейських і зі священиком, тихесенько і благоговійно співають канон Богородиці перед Її іконою «Всецариця»», - розповів владика.

Архієпископ Іона також написав, що «в Іллінському скиту у шанованих ікон Тихвінської та Іллі Пророка висить багато нагород царської Росії. Очевидно, приношення насельників скиту, яких закинула сюди революція...».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".