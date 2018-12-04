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Святі Афону, день пам'яті яких відзначають у грудні

12:01, 04 грудня 2018
Афон
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1 грудня - Перенесення мощей священномученика Козьми Прота;

4 грудня - Панігір монастиря Хіландар - введення в храм Пресвятої Богородиці;

5 грудня - Каліста II Ксанфопулу, Патріарха Константинопольського;

8 грудня - Святого Аліпія стовпника, панігір монастир Кутлумуш;

13 грудня - Святого апостола Андрія Первозванного, панігір Андріївського скиту в Кареї;

16 грудня - Преподобного Косьми Агіананіта;

18 грудня - Преподобних Нектарія та Філофея Карейський; Косьми Прота та преподобних Карейський;

19 грудня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, панігір монастирів Ставронікіта, Григоріат;

20 грудня - Преподобного Григорія, титаря Святого монастиря Григоріат; 

24 грудня - Леонтія Монемвасійського.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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