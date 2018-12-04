Святі Афону, день пам'яті яких відзначають у грудні

Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у грудні (за новим стилем). 1 грудня - Перенесення мощей священномученика Козьми Прота; 4 грудня - Панігір монастиря Хіландар - введення в храм Пресвятої Богородиці; 5 грудня - Каліста II Ксанфопулу, Патріарха Константинопольського; 8 грудня - Святого Аліпія стовпника, панігір монастир Кутлумуш; 13 грудня - Святого апостола Андрія Первозванного, панігір Андріївського скиту в Кареї; 16 грудня - Преподобного Косьми Агіананіта; 18 грудня - Преподобних Нектарія та Філофея Карейський; Косьми Прота та преподобних Карейський; 19 грудня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, панігір монастирів Ставронікіта, Григоріат; 20 грудня - Преподобного Григорія, титаря Святого монастиря Григоріат; 24 грудня - Леонтія Монемвасійського. "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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