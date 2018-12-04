Святі Афону, день пам'яті яких відзначають у грудні
Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у грудні (за новим стилем).
1 грудня - Перенесення мощей священномученика Козьми Прота;
4 грудня - Панігір монастиря Хіландар - введення в храм Пресвятої Богородиці;
5 грудня - Каліста II Ксанфопулу, Патріарха Константинопольського;
8 грудня - Святого Аліпія стовпника, панігір монастир Кутлумуш;
13 грудня - Святого апостола Андрія Первозванного, панігір Андріївського скиту в Кареї;
16 грудня - Преподобного Косьми Агіананіта;
18 грудня - Преподобних Нектарія та Філофея Карейський; Косьми Прота та преподобних Карейський;
19 грудня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, панігір монастирів Ставронікіта, Григоріат;
20 грудня - Преподобного Григорія, титаря Святого монастиря Григоріат;
24 грудня - Леонтія Монемвасійського.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".