Православні сьогодні відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці

Православні 4 грудня відзначають двонадесяте свято Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», за переданням, батьки Божої Матері, святі праведні Іоаким та Анна до старості були бездітні.

Вони дали обітницю Господу: якщо у них народиться дитина, то вони віддадуть її на служіння Господу. Вони стримали свою обіцянку, коли Діві Марії виповнилося три роки. Її одягнули в ошатний одяг і з запаленими свічками в руках, під спів, привели до Єрусалимського храму.

У храмі Дівчинку зустріли священики на чолі з первосвящеником. Щоб зайти в храм треба було піднятися 15-ма сходинками. Це було складно зробити для трирічної дитини, однак Пресвята Діва швидко піднялася наверх. Потім первосвященик, за навіюванням Божим, увів Її у Святая святих - священне місце в іудейському храмі, куди лише один раз на рік входив первосвященик. Усі присутні дуже цьому здивувалися.

Діва Марія до 15 років жила при храмі, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, молилася.

Це свято почали офіційно відзначати в VIII столітті. Перша ікона "Введення у храм Пресвятої Богородиці", що збереглася до нашого часу, датована IX століттям.

У цей день афонський монастир Хіландар відзначає панігір. Свято відзначається під час Різдвяного посту і згідно з церковним статутом у цей день дозволяється їсти рибу.

На вечірньому богослужінні Введення в усіх православних храмах вперше починають звучати слова з Різдвяного канону, який написав знаменитий візантійський гімнограф Косма Маюмський. Канон починається з радісного вигуку «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите [тобто зустрічайте]». Ці слова нагадують віруючим про те, чому присвячений Різдвяний піст.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".