Сучасний афонський старець - про те, що значить повністю покладатися на Бога

Сучасний афонський Даниїл Катунакський розповів, що таке промисел Божий і яку роль він відіграє в житті кожної людини.

«Ми опиняємося в промислі Божому. Ми входимо в нього. Промисел Божий як би приймає нас у себе, починає носити нас у нашому житті, як у руці. Починає піклуватися про все, навіть про найбільші дрібниці. І тоді-то у нас виникає справжня віра в Бога», - сказав старець.

Отець Даниїл процитував слова з Псалтиря і пояснив, що вони означають.

«Як то кажуть в псалмі: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает» (Пс. 54:23). Це означає: «Господи, я повністю віддаюся в Твої руки, в Твою благу правицю віддаю своє життя». Якщо це відбувається, і ми все ж зможемо надати всього себе Божій правиці, то життя повністю змінюється. Далі можна ні про що не турбуватися. Промисел Божий таку людину вже ніколи не залишає», - розповів афоніт.

Афонський старець зазначив, що потрібно робити, щоб промисел Божий не залишав людини.

«Нам потрібно полюбити всіх людей і все творіння. Любити все, навіть тварин, бо промисел Божий піклується не лише про людей, а взагалі, про всіх живих істот. А ми повинні мати любов і бути вдячними», - сказав отець Даниїл.

Матеріал підготовлений за відео «Афон. Старець Даниїл Катунакський. Що таке любов? (Тварини змушують людей засоромитися)», опублікованому на інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".