Афонський старець Данило: хто не любить – нічого не отримає в житті

На інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб опубліковано нове відео «Афон. Старець Даниїл Катунакський. Що таке любов? (Тварини змушують людей засоромитися)».

Сучасний афонський старець розповів, чому послух настільки важливий у справі спасіння.

«Дітки мої, ось що я хочу вам сказати. Сам світ так влаштований, що кожна людина має комусь підкорятися, як Господь наш Іісус Христос. Він був слухняний Отцю до хресної смерті і заради нас пішов на хрест. Так і ми маємо висловлювати послух. Це відноситься і до вас, і до батьків, які поза Афоном зі своїми дітьми. Діти обов'язково мають слухатися батьків, їхніх порад. Тут ми маємо старців, ігуменів, яких слухаємося. Без послуху жити абсолютно неможливо. Отже, ось, що я хочу сказати: якщо дітки мене слухають, то я скажу «діти мають підкорятися своїм батькам».

Діти мають любити своїх батьків і шанувати їх, а якщо цього немає, то і в житті нічого не вийде. Тоді вони і Бога не зможуть любити. Тому-то нам і потрібно любити і батьків, і ближніх, усіх людей навколо нас. Щоб між вами не виникало взагалі ніяких зіткнень», - сказав старець Даниїл.

Афоніт розповів, кого не приймає і не чує Бог.

«Одного разу один аскет сказав: «Якщо ми маємо хоч навіть слід злопам'ятності...». Не те що говорить, любити всіх, а навіть якщо є «слід злопам'ятності». Діти мої, не приймає нас тоді Бог. Тому що своїм серцем ми протистоїмо Богові. Адже ми не любимо, а Бог є Любов. Хто не любить - нічого не отримає у житті», - розповів він.

Старець додав, що «нам потрібно любити дуже сильно ближнього. Тому що саме люблячи його, ми любимо Бога. Якщо ми любимо Бога, то в нашому житті не буде взагалі ніякої потреби. Бог все нам дасть».

Автори фільму розповіли про старця Даниїла.

«Афонський старець Даниїл Катунакський - це старець-простець. Отець Даниїл вже понад 60 років живе на Афоні. Спочатку він жив у Великій Лаврі, потім у братстві Єфрема Катунакського. А нині став його наступником. У лексиконі старця багато давньогрецьких слів, бо він навчався за богослужбовими книгами», - йдеться в описі фільму.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".