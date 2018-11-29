Афонські історії: про розумних мулів, які прийшли ховати свого улюбленого ченця

Афонський старець Даниїл Катунакський у фільмі «Афон. Старець Даниїл Катунакський. Що таке любов? (Тварини змушують людей засоромитися)» розповів дивовижну історію з життя афонських ченців, яка сталася у 60-х роках минулого століття.

«Я хочу вам розповісти один випадок. Багато-багато років тому у всіх монастирях була велика кількість мулів. Тоді ще не було машин, і всі вантажі возили на мулах. У нас у Великій Лаврі було 40 мулів. А той старчик, який за ними стежив, він їх дуже-дуже любив, від щирого серця. Він навіть свою келейку мав прямо там, де був загін із мулами, і просто жив у цій муларні і доглядав за ними. Старець вранці приходив до них, годував, потім виводив пастися на поле, а ввечері повертав назад у загін і годував», - розповів афоніт.

Одного разу старець захворів і не прийшов у загін до мулів.

«Вони зрозуміли, що з їх господарем щось трапилося. Тварини такі речі відчувають. Загін був відкритий, але в цей день вони не пішли пастися на луг, вони ходили колами з одного кінця загону в інший і чекали свого улюбленого господаря. Минув деякий час, і вони відчули, що він помер. Тварини такі речі знають, вони відчувають. Тоді всі вони зібралися біля головного входу в Лавру і стали чекати його тіло, коли його винесуть з монастиря. Ми тим часом викопали йому могилу, і понесли його труну з Лаври в Кіметіріум, де є храм і невеликий дворик, де ховають ченців. Це зовсім недалеко, і мули видалено теж пішли за нами. Коли ми відспівували його, мули зібралися і стояли вдалині», - зазначив він.

Старець продовжив: «Коли відспівування закінчилося, всі почали розходитися, а ми стали дивитися, що ж будуть робити мули. Усі бачили, що вони розуміли, що ховають їхнього господаря. Мули стояли далеко, і коли люди пішли, то мули стали підходити до гробу по одному, прямо заходили в огорожу, а ми просто затамували подих, з подивом дивлячись, що ж вони будуть робити. Мули підходили до могили свого господаря, зупинялися і стукали копитом «клац-клац» і вони плакали... сльози текли у них. Розумієте, наскільки тварини розуміють, що відбувається! Після цього, коли вони всі підійшли і попрощалися з ним, всі мули повернулися у свій загін, і багато днів були сумні. Вони розуміли, що того, хто їх любив, кого вони любили, його більше немає», - розповів старець.

Отець Даниїл підкреслив, «як всезнаючий Бог просвіщає навіть тварин. Як велика любов Божа до нас».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".