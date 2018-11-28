Шлях на Афон: канал Ксеркса (рос.)

Авторы англоязычного блога athosweblog.com продолжают изучать Афон и его историю.

Герман Вугд рассказал, как сегодня выглядит канал Ксеркса, по которому корабли следовали мимо Афона до нашей эры.

«Аэрофотосъемка канала Ксеркса на Картах Google, где я обозначил вероятное начало (Ксеркс с его флотом пришел с Востока) и окончание канала около Трипити. Примерно канал идентичен трассе Иериссос (Неа Рода) – Святая Гора (Урануполис). Эта карта из научной статьи о местонахождении канала показывает, что начало канала можно было оставить слева и справа от Неа Родского кладбище. Ученые выкопали доказательства в 1991 и 2000 годах», - написал блогер.

Также он опубликовал более раннюю карту.

«Эта карта 1883 года дает впечатление о канале, где есть некоторые болотистые части. Слева - извилистая река, идущая со стороны Иериссоса, также видна на картах Google.

Когда я был в Неа Роде летом, я тщетно искал знак или объяснение точного местоположения канала. Но вместо этого я нашел этот поток на пляже. Непосредственно слева от потока, невидимого на фотографии, находится кладбище Неа Рода. Таким образом, согласно научной карте, это вполне может быть правильным местом начала канала. Окончание канала находится где-то вокруг гавани Трипити, где находится паром на остров Амулиани. […] Отсюда вывод, что в настоящее время мало что можно увидеть канал Ксеркса, за исключением потока рядом с кладбищем», - написал исследователь.

*В ущелье возле посёлка Неа Рода раньше располагались подворья афонских монастырей и средневековые башни. Канал Ксеркс открыл в 481 году до н.э., чтобы персидские корабли могли проходить из залива в залив, минуя Афонский полуостров.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".