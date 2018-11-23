Афонський зустрічі: бесіда з монахом, який сидів всередині бочки (фото)

Паломник Антон Овсяніков на своїй сторінці в Фейсбук продовжує ділитися особистими спогадами про відвідини Святої Гори, які він звершив цієї осені.

«Треба було мені побачити одного старого знайомого з монастиря Ставронікіта. Не дуже сподівався його побачити, але зустріч, слава Богу, відбулася. Причому, найнесподіванішим чином... Виявилося, що отець N. сидів всередині величезної (на 20 тонн) бочки й ремонтував її. Видовище ще те! У мене усмішка до вух, кажу йому: «Ви нині як Діоген прямо! А я - як Олександр Македонський!». Він оцінив це», - написав Антон Овсяніков.

Паломник пояснив, з ким він порівняв ченця.

«Для тих, хто не пам'ятає або не знає. Олександр чув про великого філософа, який жив у бочці. Якось підійшов до нього і каже: «Я можу виконати будь-яке твоє бажання» - «Не загороджуй мені сонце».

Сам отець N. такого незвичайного виду - щось середнє між Езопом і Серафимом Саровським. Дивний чоловік...», - зазначив він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".