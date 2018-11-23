У Кропивницькому православні зустріли ікону Богородиці, яка була написана на Афоні в XIX столітті (відео)

У Кропивницький у храм на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці 22 листопада прибула ікона, написана на Святій Горі Афон у другій половині XIX століття.





Образ старовинної ікони Божої Матері «Скоропослушниця» доставили з фондів обласного художнього музею.

*Оригінал ікони Божої Матері«Скоропослушниця» зберігається в монастирі Дохіар на Святій Горі. Вона була написана з благословення преподобного Неофіта, настоятеля афонської обителі в X-XI століттях. Зберігається святиня в ніші, перед входом у трапезну.

Якось монах Ніл трапезар підійшов до образу із запаленою лучиною. Тоді Богородиця промовила з ікони: «Надалі не підходь сюди із запаленою лучиною і не копти Мого образу». Афоніт подумав, що це хтось із насельників говорить з ним і не послухався голосу. Тоді Божа Матір знову сказала, щоб він припинив коптити Її образ. Тоді ж монах втратив зір й усвідомив, Чий голос він чув.

Братія монастиря побачили його, запалили перед святинею лампаду, а осліплого ченця благословили щодня звершувати кадіння. Він виконував благословення і зі сльозами просив у Богородиці прощення за те, що не послухався Її одразу. Пресвята Діва почула його молитви і дарувала зцілення.

День вшанування ікони – 22 листопада (за новим стилем). Перед нею моляться про допомогу при трагічних подіях, про позбавлення від злих, нечистих духів.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".