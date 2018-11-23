Записки паломників: трапеза в Іверському монастирі

Читач проекту «УНІАН-Релігії» і сайту «Православний спадок України на Святій Горі Афон», художник Антон Овсяников, який неодноразово відвідував Святу Гору, на своїй сторінці в Фейсбук поділився фото з трапези в Іверському монастирі.

«Трапеза на Афоні. Щоразу не перестаю дивуватися їй. Це ж скільки народу треба (іноді буває дуже багато) нагодувати! Причому безкоштовно! І їжа в паломників і ченців зовсім однакова - лише за різними столами сидять. Ось так.

На фото вечірня трапеза в Іверському монастирі», - написав він.

Антон Овсяников помічає свої публікації хештегом #афон.

Він також опублікував фото, на яких видно забруднення навколишнього середовища на Святій Горі.

«Цивілізація наступає. Раніше такої кількості викинутого морем сміття не було на Афоні. Сумна картина...», - зазначив паломник.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".