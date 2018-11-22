Перші ігумени афонського монастиря Дохіар: Євфимій, Неофіт і Варнава

День пам'яті преподобних Євфимія, Неофіта та Варнави, ктиторів афонського монастиря Дохіар святкують 22 листопада.

Преподобний Євфимій був засновником обителі Дохіар. Спочатку святий жив у Великій Лаврі і був там економом, потім преподобний Афанасій благословив його піти в пустелю. Євфимій оселився недалеко від Дафні (головний порт Афона). До нього почали приходити ченці. У 967 році святий заснував обитель Дохіар, яка спочатку була присвячена святителю Миколаю чудотворцю. Монастир швидко розростався.

У 1050 року пірати повністю зруйновали обитель. Насельники ховалися в лісах. Тоді було вирішено спорудити монастир у важкодоступній місцевості Святої Гори.

У 1083 році, коли Візантія повернула колишню міць, монастир повернули до берегів моря, де і сьогодні знаходиться Дохіар. Обитель побудували на честь Архістратига Михаїла.

Ігумен монастиря преподобний Неофіт був родом із Константинополя і наближений до імператорського двору. Він вибудував укріплені стіни, келії, трапезну та пекарню. Також були посаджені сад, виноградники, монастир придбав землю та худобу. Неофіт захотів побудувати новий храм, але коштів для завершення будівництва не вистачало.

За переданням Божа Матір повідомила одному з молодих послушників про місце, де був захований скарб. Він з трьома монахами вирушив на те місце, але ченці спокусилися багатствами, повісили на шию юнака камінь і кинули його в море, а скарб розділили між собою.

Архангели Михаїл та Гавриїл врятували хлопця і перенесли в вівтар монастирського храму. Ченцям довелося зізнатися в скоєному. Гроші витратили за призначенням - на будівництво храму на честь Архангелів. Ця церква облицьована мармуром і вона - найвища на Святій Горі. Камінь, який був прив'язаний до шиї хлопця, до сих пір зберігається в Дохіар.

Пізніше цей хлопець став ігуменом Варнавою, замінивши преподобного Неофіта. За труди на благо монастиря Варнаву причислили до лику святих.

Пам'ять перших трьох ігуменів Дохіар - Євфимія, Неофіта та Варнави відзначається в один день - 22 листопада.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".