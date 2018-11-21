Преподобномученик Яків - афонський святий, який бачив таємниці та зцілював хворих (рос.)

Православные в ноябре вспоминают страдания афонского святого преподобномученика Иакова и двух его учеников.

Святой Иаков в молодости имел овец и нажил богатство. Брат позавидовал и оклеветал его пред турецким правительством, будто тот нашел сокровище. Иаков отправился в Константинополь, чтобы избежать наказания. Он опять стал продавать овец и разбогател.

Однажды у турка в гостях он услышал, что тот восхваляет христианскую веру и чудеса Патриарха Нифонта. Иаков пришел к Патриарху и после беседы с ним раздал нищим триста тысяч пиастров и отправился на Святую Гору.

Обойдя все монастыри, он остановился в Дохиаре. Потом святой перешел оттуда в запустевший Иверский скит в честь Иоанна Предтечи, и возобновил его. Духовником святого стал старец Игнатий. Иаков удостоился откровений небесных: ему были явлены райские обители и ад. Он видел тайны, мысли и чувства всех, кто к нему приходил.

Его молитвами Господь даровал скиту источник - агиасму святого Иакова. Также дважды по молитвам святого сосуд наполнялся елеем. В монастыре Ватопед он исцелил бесноватого послушника. А во время бездождия, вымолил у Бога дождь.

Желая больше пребывать в безмолвии, святой ушел в пустыню Афона и жил уединенно с шестью учениками. Разговаривал он только в субботу и воскресение. Позже он захотел посетить Этолию. Вместе с учениками он взошел на вершину Афонской Горы, где провел в молитве всю ночь. Он увидел старца, который сказал, что Богу угодно, чтобы он отправлялся в пределы Этолии.

Иаков с учениками пришел в город Петра, о котором предсказал, что через три дня тут будет сильный пожар. Он также посетил Метеоры и монастырь честного Предтечи, возле деревни Тревекиста. К нему стали приходить верующие за советами и помощью. Он совершил много чудес – исцелил бесновавшуюся девушку, мальчика, который ел угли вместо обычной пищи и других.

Местный архиерей Акакий, завидуя святому, донес турецкому правительству, что странный старец собирает народ для мятежей. Мусульмане решили схватить его. Иаков все знал заранее и всю ночь молился. И велел как можно скорее совершить литургию. Турки окружили храм. Преподобный приветливо их встретил и вместе с двумя учениками явился к бею.

Их заключили в тюрьму на сорок дней. Двое учеников спросили его, что будет с монастырем и братиями после его смерти. Он ответил: «Мы опять будем вместе близ Солуни, в монастыре святой Анастасии, находящемся в Галатисте. Следовательно, мы будем неразлучны и в нынешний век, и в будущий». Их мощи хранятся в Галатисте, возле Солуни, в монастыре святой Анастасии.

Преподобный из тюрьмы написал послание к братиям и просил молиться о них.

Святых в оковах доставили в Адрианополь к султану. Он допрашивал их и велел сечь его и учеников бичами. Святой ни слова не произнес и не простонал, как будто не он, а кто-то другой претерпевал бичевание.

Султан вызвал к себе преподобного и спросил: "Сколько лет я буду еще жить?" "Девять месяцев",- ответил преподобный. "Не знаешь что говоришь", – возразил султан. "Ты умираешь и зачем же хочешь в Родос?", - сказал святой. Пророчество со временем сбылось.

Святых вынуждали отречься от Христа, но безрезультатно.

17 дней их пытали, после чего приговорили к виселице. Помолившись и причастившись, Иаков сказал: «Господи! В руце Твои предаю дух мой!».

И умер с улыбкой на лице. Видя это, воины повесили его уже мертвое тело и по обе стороны от него – его учеников. Это произошло в 1520 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".