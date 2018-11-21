Записки паломників: афонські кладовища

Один із читачів проекту «УНІАН-Релігії» і сайту «Православний спадок України на Святій Горі Афон», художник Антон Овсяніков розповів про своє паломництво на Афон.

На своїй сторінці в Фейсбук Антон Овсяніков описав, які думки, і почуття переповнюють душу під час відвідування святогорських кладовищ.

«Найсвітліші та правильні почуття народжуються від відвідування таких ось кладовищ. На Афоні - тим більше. Особливо, якщо приходиш «в гості» до знайомого ченця... На третьому фото могилка отця Якова. Познайомився з ним ще у своєму першому паломництві на Афон - в 96-му. Грек із французькими коренями був. Вельми цікавий. Упокоївся в 2013-му. Всі ми тут лише гості. А ось як проживемо і, найголовніше, яку відповідь дамо ТАМ - багато в чому від нас самих залежить...», - написав він.

Також він опублікував фотографії святогорських кішок.

«Поки трохи афонських кішечок вам в стрічку (за них не банять)», - зазначив чоловік.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".