Ігумен афонського монастиря потрапив у ДТП

Ігумен афонського монастиря Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія сталася 18 листопада на автомагістралі «Егнатія» в тунелі перед містом Гревена в Західній Македонії. Автомобіль втратив керування. Попередня причина ДТП - погані погодні умови.

Разом з адрімандрітом Єфремом в авто перебували ще три людини: водій і два ченці. Всі пасажири були доставлені в лікарню.

Ігумен Ватопеда не постраждав, але медики залишили його в лікарні, щоб провести обстеження.

За матеріалами з відкритих джерел.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".