Ігумен афонського монастиря потрапив у ДТП
12:21, 21 листопада 2018Афон
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Ігумен афонського монастиря Ватопед архімандрит Єфрем (Куцу) потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.
Аварія сталася 18 листопада на автомагістралі «Егнатія» в тунелі перед містом Гревена в Західній Македонії. Автомобіль втратив керування. Попередня причина ДТП - погані погодні умови.
Разом з адрімандрітом Єфремом в авто перебували ще три людини: водій і два ченці. Всі пасажири були доставлені в лікарню.
Ігумен Ватопеда не постраждав, але медики залишили його в лікарні, щоб провести обстеження.
За матеріалами з відкритих джерел.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".
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