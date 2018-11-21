Православні відзначають Собор Архістратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних

Православні 21 листопада (за новим стилем) відзначають Собор Архістратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних. У цей день панігір святкує афонський монастир Дохіар.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», відзначати це свято почали в IV столітті, за рішенням Лаодикійського Собору. Собор засудив поклоніння єретиків ангелам, як творцям світу та затвердив православне їх шанування.

Усього в Соборі всіх Небесних Сил безтілесних дев'ять чинів ангелів. Чини поділяються на три ієрархії - вищу, середню та нижчу.

До вищої ієрархії відносяться: Серафими, Херувими та Престоли. Ближче всіх до Пресвятої Трійці – шестикрилі Серафими (з староєврейського «полум'яні» або «вогняні»). Після них - «многоокі» Херувими, означає «вилив премудрості», «освіта». За ними йдуть Престоли, які носять Бога.

До середньої ієрархії відносяться: Господства, Сили і Влади. Перші володарюють над подальшими чинами. Вони наставляють земні влади мудрому управлінню, вчать володіти почуттями, перемагати спокуси. Сили виконують волю Господню, творять чудеса, допомагають у виконанні послуху. Влади допомагають приборкувати силу диявола, відштовхують бісівські спокуси, зміцнюють подвижників.

У нижчій ієрархії: Начала, Архангели й Ангели. Начала - панують в ієрархії, керують всесвітом, охороняти країни, вчать виконувати обов'язки заради користі ближніх. Архангели відкривають таємниці віри та розуміння волі Господньої, зміцнюють віру. Ангели - найближчі до людей. Вони оберігають віруючих.

Над усіма дев'ятьма чинами Господь поставив святого Архистратига Михаїла (з єврейського - «хто як Бог»). Він скинув із Неба денницю, який загордився та інших полеглих ангелів.

Храм Архістратига в Дохіарі, який в цей день святкує панігір, вище всіх афонських церков. Він облицьований мармуром. В обителі є «Колодязь Архангелів».

У кінці XIII століття через посуху в Дохіарі майже не було води. Покровителі монастиря - Архангели Михаїл та Гавриїл уві сні ченцю Феодулію розповіли про джерело біля північної стіни собору. Ченці стали копати в тому місці й з землі вдарило джерело.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".