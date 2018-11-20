Про що писав монах Симеон Афонський (відео)

На інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб опубліковано нове відео «Монах Симеон Афонський. Десять років літературного служіння».

Відомий старець ієромонах Симеон (Безкровний), відомий під псевдонімом «Монах Симеон Афонський», протягом 10 років видає книги. Писав отець Симеон все життя, але друкуватися став лише в 2008 році. Бестселером стало видання «Птахи небесні». Життя багатьох читачів після цих книг розділилася на «до» і «після».

«Для всіх ці книги стали несподіваним ковтком свіжого повітря, струменем живої води, яка напоїла душу. Стрімка й блискуча літературна діяльність старця привертає увагу сотень тисяч людей у всіх країнах світу. Про це наш фільм», - зазначено в описі до фільму.

«У 2010-му році книга ієромонаха Симеона стає переможницею конкурсу« Просвітництво через книгу-2010 »в номінації« Кращий художній твір». Таку увагу до книгу пояснити майже неможливо, адже темою його книг виявилася аскетика - найбільш непопулярна тема книгарень.

При чому, в даному випадку ми можемо говорити не про літературну діяльність ієромонаха Симеона, а про спільну творчість старців, адже книгу «Щоденник ченця» зберігав у себе десятки років відомий викладач Московської духовної академії і старець архімандрит Аліпій, вважаючи її вираження своєї віри. А деякі вірші зберігав найближчий друг і сподвижник єпископ Троїцький Панкратій, учні та духовні чада старця Кирила (Павлова) зберігали рукописи майже 30 років. Більш того, коли ієромонах Симеон був уже на Афоні, ці старці видали його чудові книги, в якомусь сенсі навіть від себе», - йдеться у фільмі.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".