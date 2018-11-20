Свята Гора в 30-40-х роках ХХ століття: унікальні фото

Опубліковані фотографії, які зробив Жак Лакарьер (LacarriéreJacques). Вони були видані в книзі «Mont Athos, montagne sainte». Ця книга вийшла на світ у Парижі у 1954 році. У той час видання книги не викликало особливого ажіотажу, проте, нині, через роки, фотографії викликають інтерес у всіх, хто цікавиться історією Святої Гори.

У наш час ці знімки є унікальними - на них показане життя афонітів у 30-40-х роках минулого століття. Багато зі знімків - портрети ченців святогорців.

Жак Лакарьер (Lacarriére Jacques, 1925 - 2005 рр) - французький письменник. Він вивчав моральну філософію, класичну літературу, індуїстську філософію та літературу. Він був відомий як критик, журналіст та есеїст. Після смерті його тіло було піддано кремації, а прах розвіяли в Греції.

За матеріалами isihazm.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".