Преподобний Пимен - афонський святий, який відновив 300 церков і 15 монастирів

Православні 16 листопада відзначають день пам'яті преподобного Пимена Зографського (Софійського).

Преподобний Пимен народився в Софії, близько 1540 року на свято Петра і Павла, тому при хрещенні був названий Павлом. Хлопчик навчався іконопису, церковному співу та Святому Письму у зографського ієромонаха Фоми в древній церкві на честь великомученика Георгія в Софії. Його батьки і духівник померли, коли юнаку було 26 років.

Він відправився в болгарський монастир Зограф на Святій Горі. На Афоні Павел прийняв чернецтво з ім'ям Пимен. Він вів смиренне життя, невпинно молився. У 30 років він був висвячений на священика.

Протягом 15 років преподобнийй жив у печері святого Косми Зографського.

У віці 55 років напередодні престольного свята монастиря, йому явився великомученик Георгій Побідоносець. Святий оголосив йому волю Господа - щоб Пимен повертався до Болгарії і став духовним наставником свого народу та відновлював зруйновані церкви. Преподобний довго думав про явління.

Святий Георгій знову з'явився йому і повторив те, про що сказав раніше. Пімен порадився зі своїм духівником, і отримав благословення відправлятися на Батьківщину. З ним пішли його учні.

У той час Болгарія перебувала під ярмом осман. Віруючі зустрічали святого Пимена зі сльозами радості. Він проповідував, лікував хворих, будував церкви, писав ікони. Всього преподобний відновив близько 300 церков і 15 монастирів. Багато з них він сам розписав.

Прославився святий і чудесами. Наприклад, в селищі Червена, він зцілив сліпонародженого.

Потім Пимену знову з'явився великомученик Георгій. За його порадою преподобний повернувся в Черепішкій монастир, який він відновив, де і помер 16 листопада 1610 року. На могилі святого Пимена відбулося багато чудес і зцілень.

Житіє святого написав його учнень Памфілій, оригінал зберігається в бібліотеці Зографського монастиря.

У Болгарії день пам'яті святого Пимена також відзначають, як день художника і реставратора.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".