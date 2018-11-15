Преподобний Паїсій Святогорець - про те, чим відрізняється виховання старших і молодших дітей

Сучасний афонський святий преподобний Паїсій Святогорець вчив, чому має навчитися дитина в сім'ї, спілкуючись з братами та сестрами, і як мають впливати батьки на взаємини своїх дітей.

«Батьки мають обробляти любов між своїми дітьми. Бажаючи підтримати слабшу дитину, вони мають готувати для цього ґрунт, отримуючи на те «соізвоління» сильнішої дитини. Тобто вони мають допомогти сильнішій дитині зрозуміти, що її брат або сестра перебувають у нужді. Справедливість є діло Боже, і вона має бути рівно розділена між старшим і молодшим. Старшому справедливість віддається повагою, молодшому - любов'ю, так щоб він не пошкодився. Про це згадується і в Книзі Второзаконня. Наприклад, якщо винен старший брат, то ми маємо виправдати молодшого, але при цьому не зачіпати старшого на очах у молодшого. Потрібно переговорити з винним наодинці, щоб він зрозумів свою помилку», - говорив святий.

Преподобний Паїсій Святогорець також радив, як допомогти дітям подолати ревнощі, які з'являються у старших братів і сестер щодо молодших.

«Ревнощі - це пристрасть. Однак якщо трирічний малюк бачить, як мама годує грудьми новонародженого братика або сестричку, то він деяким чином виправданий у своїх ревнощах, бо зовсім недавно годували грудьми його самого. Нині він бачить братика в обіймах мами й думає: «До вчорашнього дня мама тримала на ручках мене, а зараз вона перемістила мене на останнє місце!». Якщо у малюка є бабуся, то ще добре: йому є у кого втішитися. Однак коли йому виповниться чотири роки, він має ревнувати менше. А вже коли йому виповниться шість, мама має сказати йому: «Ти став зовсім великий. Ну, яка мама бере на ручки таку велику дитину?». Якщо мати допоможе малюкові подолати свої ревнощі, то він буде звертатися до неї лише за дійсно серйозних приводів. Якщо ж дитина хоче, не відриваючись, триматися за мамину спідницю, то в цьому є щось нездорове», - зазначав він.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".