Афонський святий - про те, коли починати виховання дитини

Преподобний Паїсій Святогорець відомий своїми висловами і порадами, які важливо знати сімейним людям. Зокрема, святий говорив про дітей і про те, коли та як потрібно починати їх виховувати.

«Виховання дитини починається з вагітності. Мати, яка носить в утробі, хвилюється і засмучується, то зародок в її утробі теж турбується. А якщо мати молиться і живе духовно, то немовля в її утробі освячується. Тому жінка, будучи вагітною, має творити Іісусову молитву, читати щось з Євангелія, співати церковні співи, аби не тривожитися душею. Але й близькі теж мають бути уважними, щоб не засмучувати її. У цьому випадку народжена дитина буде дитиною освяченою і батькам не доведеться зазнавати з нею труднощів - ні поки вона буде маленько, ні коли підросте», - говорив преподобний Паїсій.

Афонський святий відзначав, що мати має годувати дитину грудьми якомога довше, і пояснював чому.

«Материнське молоко дає дітям здоров'я. Харчуючись від грудей, немовлята вбирають в себе не лише молоко: вони вбирають любов, ніжність, розраду, безпеку й таким чином стають людьми з сильним характером. Але, крім того, годування грудьми допомагає і самій матері. Якщо матері не годують своїх дітей грудьми, то в організмі жінок виникають аномалії і це може привести [до раку] і видалення грудей. У колишні часи, якщо у матері було молоко, то вона могла годувати грудьми і свого малюка, і сусідського. А зараз багатьом матерям важко годувати грудьми навіть власних дітей. [...] Раніше на банках зі згущеним молоком була намальована мама, яка тримає в обіймах малюка, а нині на банках зі згущеним молоком зображують «маму», що тримає в руках квіти! Мами не годують дітей грудьми, і тому діти виростають без розради. Хто дасть їм ніжність і любов? Банка з молоком корови? Малюки смокчуть соску, надіту на «крижану» скляну пляшку, і їхнє серце теж крижаніє», - зазначав преподобний.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".