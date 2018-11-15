Афонські святі про мирські блага: блаженні ті, кому вдалося спростити своє життя (рос.)

В ежедневной и необходимой заботе о мирском, необходимом для жизни, люди часто забывают о главном и теряют ориентиры. Мы собрали изречения афонских святых о мирских благах и как правильно к ним относиться, чтобы не впасть в грех стяжательства.

«Печаль из-за мирских и временных благ не только бесполезна для грешника, но и несет ему смерть, как говорит Павел: Мира печаль смерть соделовает». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Какие же счастливцы те, кто живут во дворцах и наслаждаются всеми благами», — говорят люди мира сего. Однако блаженны те, кому удалось упростить свою жизнь, освободить себя от удавки этого мирского усовершенствования — от множества удобств, равных множеству затруднений, и избавиться от страшной душевной тревоги нынешней эпохи. Если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться. Тогда как упростив ее, он избавится и от этой душевной тревоги». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Душа, не испытавшая сладости Духа Святого, радуется от тщеславия мирской славе, или богатству, или власти; а душа, познавшая Господа Духом Святым, желает только одного Господа, а богатство и славу мирскую вменяет ни во что. Душа, которая вкусила Духа Святого, по вкусу разбирается. Писано: «Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33, 9). Давид познал опытом, и доныне Господь дает Своим рабам опытом познать Свою благость, и будет учить рабов Своих до скончания века». (Преподобный Силуан Афонский).

«Неблагодарность и ненасытность — великое зло. Человек, порабощенный чем-то материальным, всегда порабощен волнением и душевной тревогой, потому что он то дрожит, боясь, как бы у него не отняли его богатство, то испытывает страх за свою жизнь». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Кто-то может иметь здесь дворец и пойти в рай или в ад? Будем ли мы в раю или в аду, зависит не от того, мало или много у нас денег, но от того, как мы этими деньгами распоряжаемся. Деньги, дома, все наше материальное благосостояние – не наше, все это Божие. Мы – лишь распорядители. Следует помнить, что Бог потребует с нас отчет за каждую драхму, употребили мы ее согласно Его воле или же нет». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«У этих людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди задыхаются от многого. Они заполонили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец — купленному «Мерседесу»». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Любовь к стяжаниям изгоняет любовь к Богу и человеку. И люди не видят этого, и не хотят понять, что из неправды этих устремлений, владеющих умами и сердцами людей, истекают бесчисленные страдания всего мира». (Преподобный Силуан Афонский).

«Существует некоторая зависимость между мирскими и духовными делами, и это в духе Православия. В Православии нет места монофизитству. Монофизитство – это ересь. Что мы в данном случае имеем в виду, когда говорим «монофизитство»? Когда кто-либо занимается только лишь тем, что связано с небесным, Божественным, духовным. В Православии все находится в равновесии, подобно тому, как во Христе соединены совершенная человеческая природа и совершенная Божественная природа, которые пребывают в гармонии. Богочеловеческая природа Христа. Монофизитству у нас нет места. Поэтому, как вы знаете, в Православии есть молитвы на закладку дома, на освящение рыболовных сетей, на копание колодца, на посадку виноградника, на выгон скота и т. д. То есть у нас есть Дух, Который удерживает в равновесии небесное и земное». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".