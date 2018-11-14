Чи відвідував Миколай ІІ Святу Гору

Святий страстотерпець цар Миколай мріяв відвідати Святу Гору.

Будучи ще цесаревичем, Миколай і його брат великий князь Георгій Олександрович збиралися відвідати Афон під час кругосвітньої подорожі в 1910 році. Вони планували відвідати чернечий півострів 20-21 вересня, відпливши з Константинополя.

Свято-Пантелеімонів монастир вже готувався до зустрічі. Також вони збиралися відвідати Андріївський і Іллінський скит, скит Ксілургу, і, можливо, один із грецьких монастирів Ксенофонт або Ксіропотам. Незадовго до цього вже було все підготовлено, до найдрібніших деталей. Візиту надавали особливого значення.

Афон відвідували великі князі Костянтин Миколайович, Костянтин Костянтинович, Олексій Олександрович, але майбутній святий цар Миколай так і не здійснив заплановане паломництво.

Цього не сталося через побоювання перед османами. Миколай відправився з Константинополя лише 23 жовтня відразу до Відня, звідти в Трієст, потім Пірей і потім до Єгипту.

*Цар Миколай ІІ був канонізований 20 серпня 2000 року в лику страстотерпців. Святий цар, його дружина і п'ять дітей, були розстріляні в Єкатеринбурзі в ніч з 16 на 17 липня 1918 року.

За матеріалами з відкритих джерел.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".