Афонські монахи на богослужіннях особливо моляться про Митрополита Онуфрія «зі стражденною паствою»

На Святій Горі після призупинення євхаристійного спілкування РПЦ із Константинопольським Патріархатом монахи продовжують молиться про Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Онуфрія «зі страждучою паствою».

Про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) в інтерв'ю журналу «Фома в Україні».

«Наша Церква призупинила євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом, але не зупинила спілкування молитовного. Це означає, що на Святу Гору Афон можна приїжджати, можна молитися в монастирях Святої Гори і поклонятися її святиням. У деяких обителях, до речі - грецьких, за вечірнім і ранковим богослужінням до мирної єктенії включено особливе прохання: «про Блаженнішого Митрополита Онуфрія зі стражденною паствою». Ми дуже вдячні святогорцям за їх братську любов і молитви», - сказав митрополит Антоній.

Як повідомлялося раніше, 15 жовтня на засіданні в Мінську Священний Синод Руської Православної Церкви припинив євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".