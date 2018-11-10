Афонський святий Афанасій - Константинопольський Патріарх, якому двічі являвся Спаситель

Православні 10 листопада відзначають пам'ять преподобного Афанасія I Патріарха Константинопольського.

Святого в миру звали Олексій. Майбутній Патріарх народився в Адріанополі (Туреччина), у православній родині. З дитинства він часто відвідував богослужіння, а в юності захотів присвятити своє життя Господу. Він таємно залишив рідну домівку і прийшов в Салоніки до дядька, який був ченцем в одному з монастирів. Алексій прийняв чернецтво з ім'ям Акакій.

Потім він відправився на Святу Гору. Святий став учнем у старців-пустельників. Він був аскетом, не мав взуття, спав на землі, їв хліб з водою і ходив пішки. Пізніше він перейшов в Есфігмен, де два роки служив трапезарем. У нього не було окремої келії. Спав Акакій мало, часто ночі проводив у молитві. Дивлячись на вогонь, на якому готувалася їжа, він представляв пекельний вогонь.

Акакій відправився на Святу Землю. На Латрській горі він жив, як відлюдник; пізніше - 10 років на горі Галатійській, в монастирі блаженного Лазаря, де прожив 8 років. Тут він прийняв чернецтво з ім'ям Афанасій і був висвячений на священика.

Преподобний удостоївся явління Іісуса Христа. Афанасій вночі молився на церковній паперті, до початку утрені. Коли він молився перед розп'яттям, то почув: «За те, що ти, Афанасій, любиш Мене, маєш пасти народ Мій». Святий упав на землю і зі сльозами дякував Господу. Щоб вести більш усамітнений спосіб життя він знову вирушив на Афон, але прожив там недовго.

Імператор запропонував зробити святого Патріархом, а церковні ієрархи підтримали це рішення. Відлюдник не відразу погодився, але царські посланці сказали: «Якщо ти не послухаєш нас тепер, коли Церква особливо вимагає і кличе тебе на допомогу проти ворогів її, то даси відповідь Богу в годину суду».

Будучи Патріархом, Афанасій багато потрудився на благо Церкви. Недоброзичливці обмовили його перед правителем, який звільнив його від патріаршого служіння. Святий відправився в монастир, на гору Ган, де провів 10 років.

Він удостоївся від Господа дару передбачення майбутнього - все, що він передбачав імператору - здійснилося. Також він передбачив землетрус. Вражений імператор знову захотів звести Афанасія на патріаршу кафедру.

Ставши знову Патріархом, святий багато допомагав бідним. Він керував Церквою 7 років. Після чого його знову обмовили в єресі, назвали іконоборцем. Але цього разу наклеп розкрили, а наклепники були покарані. Патріарх Афанасій сам захотів піти на спокій. Він удостоївся дару чудотворення - зцілив свого учня від раку.

Незадовго до смерті йому знову з'явився Спаситель, знову, під час молитви. Христос був розіп'ятий на хресті. «Для чого ти залишив без пастиря овець? - сказав йому Бог, - Я довірив їх тобі, але вони залишені і вовки розкрадають їх. Я Бог єси і, проте ж, з любов'ю воплотився і був розп'ятий для порятунку світу, а ти не переніс наклепу і залишив Церкву Мою, як боязкий воїн». Преподобний упав на землю і слізно став просити вибачення.

Перед смертю він зібрав учнів і сказав їм: «Свято зберігайте статути Церкви і передання святих отців. Очищайте серце і думки від нечистих помислів і, рятуючи, рятуйте свої душі».

Під час бесіди з учнями, він мирно відійшов до Господа. Йому було 100 років.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".