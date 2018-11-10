Поради преподобного Паїсія Святогорця про те, як обрати наречену

Відомий афонський святий преподобний Паїсій Святогорець радив, як правильно почати сімейне життя. Зокрема, він говорив, на що потрібно звернути молодій людині увагу при виборі нареченої.

«Перш за все, треба знайти хорошу дівчину, яка прийде йому по серцю. Бо серце кожного звертається до людей по-своєму. Хтось відчуває приязнь до однієї людини, хтось - до іншої. Треба дивитися не на те, щоб наречена була багата і красива, а перш за все на те, щоб вона була проста і смиренна. Тобто більше уваги треба звернути не на зовнішню, а на внутрішню красу майбутньої нареченої. Якщо дівчина наділена мужністю - але не більшою, ніж вона необхідна жіночому характеру, - це дуже допоможе майбутньому чоловікові у всіх труднощах […] вони можуть, взявшись за руки, перейти на протилежний берег злої річки цього світу», - говорив святий.

Преподобний Паїсій говорив, як краще провести час від заручин до весілля.

«Якщо молода людина серйозно дивиться на якусь дівчину, як на свою майбутню наречену, то я думаю, краще спочатку через когось із близьких сповістити про це батьків дівчини. Потім йому особисто треба поговорити з батьками дівчини і з нею самою про свій намір. Згодом, коли вони будуть заручені - добре, щоб час між заручинами і весіллям не був тривалим - він має дивитися на наречену, як на свою сестру та ставитися до неї з повагою. Якщо і наречений і наречена з любочестям, щосили, постараються до весілля зберегти своє дівоцтво, то в Таїнстві Шлюбу, коли священик покладе на них вінці, вони рясно приймуть Благодать Божу. Бо як каже святий Іоанн Златоуст, вінці Таїнства Шлюбу - це символи перемоги над насолодою», - пояснював афонський святий.

На питання паломника: «Геронде, чи припустимо, щоб наречена була старша, ніж наречений?». Відповів святий: «Немає такого правила Церкви, яке говорило б, що якщо дівчина на два, три або навіть на п'ять років старша за хлопця, то їм не можна вступити в шлюб».

Старець також втішав, що «Спочатку, поки сімейне життя молодят не увійде в нормальне русло й поки вони не пізнають один одного як слід, вони можуть відчувати деякі труднощі. Таке відбувається на початку будь-якої справи».

За матеріалами книги «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".