этот материал доступен на русском

Преподобномученик Іоасаф - святий, якому Патріарх предрік місце смерті

11:29, 08 листопада 2018
Афон
3663 0
2

Про життя святого збереглося мало відомостей.

Преподобний був учнем Патріарха Константинопольського Нифонта, який свого часу жив на Святій Горі (день пам'яті Патріарха - 24 серпня, за новим стилем). Святий Іоасаф намагався наслідувати приклад свого святого вчителя і, як зазначено в житії святого в «Афонському патерику», він «досягнув такої висоти досконалості любові до Бога, що бажав пролити і свою кров за Нього».

Преподобномученик розповів про своє бажання постраждати за Христа Патріарху. Він, бачачи духом, що на це є воля Божа, передбачив святому, що він зробить подвиг мучеництва в Константинополі.

Після смерті святого Патріарха Нифонта, Іоасаф відправився в Константинополь. Там він пішов на суд.

Мученик проповідував перед мусульманами таїнство Святої Трійці і таїнство втілення Сина і Слова Божого, Його смерть на Хресті для порятунку людства.

Здивовані такою зухвалістю турки мучили його, а потім відрубали голову. Це стався 8 листопада 1536 року.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter