Преподобномученик Іоасаф - святий, якому Патріарх предрік місце смерті

Православні 8 листопада (за новим стилем) згадують страждання святого преподобномученика Іоасафа.

Про життя святого збереглося мало відомостей.

Преподобний був учнем Патріарха Константинопольського Нифонта, який свого часу жив на Святій Горі (день пам'яті Патріарха - 24 серпня, за новим стилем). Святий Іоасаф намагався наслідувати приклад свого святого вчителя і, як зазначено в житії святого в «Афонському патерику», він «досягнув такої висоти досконалості любові до Бога, що бажав пролити і свою кров за Нього».

Преподобномученик розповів про своє бажання постраждати за Христа Патріарху. Він, бачачи духом, що на це є воля Божа, передбачив святому, що він зробить подвиг мучеництва в Константинополі.

Після смерті святого Патріарха Нифонта, Іоасаф відправився в Константинополь. Там він пішов на суд.

Мученик проповідував перед мусульманами таїнство Святої Трійці і таїнство втілення Сина і Слова Божого, Його смерть на Хресті для порятунку людства.

Здивовані такою зухвалістю турки мучили його, а потім відрубали голову. Це стався 8 листопада 1536 року.

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".