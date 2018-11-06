Грецький уряд надав субсидії 22 афонським обителям

Міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос (Ευκλείδη Τσακαλώτου) повідомив про надання фінансових грантів 22 обителям на Святій Горі. Субсидії виділені в розмірі 1 240 тисяч євро. Фінансові субсидії надані на підставі документа Священної громади Афонського собору, яка визначає тарифи на монастирі. Відповідно до таблиці, першим, щодо суми фінансової підтримки, зазначений монастир Симона Петрас - 144.088 євро. Монастир Іверон - 112 877,20 євро, Діонісіат - 104 197,20 євро. Останніми в таблиці вказані Свято-Андріївський скит - 24 428 евро та Подромскій Скит - 8 965,20 євро. За матеріалами грецького інформагентства «Ромфея». "Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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