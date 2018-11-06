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Грецький уряд надав субсидії 22 афонським обителям

18:01, 06 листопада 2018
Афон
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Субсидії виділені в розмірі 1 240 тисяч євро.

Фінансові субсидії надані на підставі документа Священної громади Афонського собору, яка визначає тарифи на монастирі.

Відповідно до таблиці, першим, щодо суми фінансової підтримки, зазначений монастир Симона Петрас - 144.088 євро.

Монастир Іверон - 112 877,20 євро, Діонісіат - 104 197,20 євро.

Останніми в таблиці вказані Свято-Андріївський скит - 24 428 евро та Подромскій Скит - 8 965,20 євро.

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За матеріалами грецького інформагентства «Ромфея».

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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