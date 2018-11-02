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У Греції написали ікону покійного афонського старця

17:55, 02 листопада 2018
Афон
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Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав архієпископ Іона (Черепанов).

«А тепер увага, не дивуйтеся. Цей образ я бачив у Греції в однієї сім'ї. Їхню дитину геронда своєю молитвою зцілив від невиліковної хвороби. Чудо було зафіксовано здивованими лікарями. Напис - «Святий Григорій чудотворець». По-людськи я їх дуже розумію. І хочу собі подібне зображення. Поки без німба, звичайно», - написав архієпископ Іона.

На іконах, як відомо, зображують канонізованих святих, а таким чином - зображенням старця сім'я висловила свою любов і вдячність старцеві за диво, сподіваючись, що колись він буде зарахований до лику святих.

Раніше владика Іона опублікував фотографію старця з відомим іконописцем.

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«Геронда «обходить володіння свої» з Дмитром, монастирським іконописцем. Він написав ікони Скоропослушниці в Іонинський і Звіринецький і розписав храм новомучеників у Нещерові», - зазначив владика Іона.

Публікації про старця архієпископ зазначає хештегом «#старець».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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