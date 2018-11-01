Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у листопаді
Афонські святі, день пам'яті яких відзначають у листопаді та панігіри в святогорських монастирях.
1 листопада - преподобного Гавриїла, скит Пророка Іллі монастиря Пантократор;
2 листопада - преподобного Герасима Нового; святого нового преподобномученика Ігнатія;
3 листопада - преподобного Філофея;
8 листопада - преподобномученика Іоасафа; святого Димитрія Солунського - святому присвячені скит Святого Димитрія (Лаккоскіт) - румунський, підпорядковується монастирю Святого Павла, і скит Святого Димитрія (Ватопед);
10 листопада - преподобного Афанасія I Патріарха Константинопольського;
11 листопада - святої Анастасії, панігір монастиря Григоріат;
12 листопада - преподобномученика Тимофія Есфігменського;
14 листопада - преподобномученика Якова та двох учнів його, ієродиякона Якова та Діонісія ченця; преподобних і богоносних отців Євфимія і Неофіта Дохіарських;
16 листопада - преподобного Пимена Зографського (Софійського);
21 листопада - Собор Святих Небесних Сил безплотних, паніріг монастиря Дохіар;
22 листопада - преподобних Євфимія, Неофіта і Варнави, ктиторів Святого монастиря Дохіар. Ікони Божої Матері "Скоропослушниця" (Дохіар);
25 листопада - преподобного Ніла Мироточивого; Ікона Божої Матері "Милостива", (Кіккська).
26 листопада - преподобномученика Дамаскіна Лаврського;
27 листопада - преподобного Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського; святого новомученика Костянтина;
28 листопада - преподобного Паїсія Величковського;
30 листопада - преподобного Геннадія Ватопедського.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".